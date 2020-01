Man bedreigt echtpaar uit Bergen op Zoom met bijl en stalen pijp in polder bij Dinteloord

column De CatasTrof­fee: wie gaat er het leutigst om met de catastro­fes van Bergen op Zoom?

11:03 Begint het al een beetje te jeuken? Nee, ik heb het nu even niet over symptomen die zwembad De Schelp kan veroorzaken. Het leutigste feest van het jaar staat weer voor de deur! Her en der is het al te zien in de stad: posters met grote neuzen en in de etalages zijn de ouwe bullen voorzichtig uitgestald. Volgende week begint het geneuzel weer, met het Neuzebal. En daarna is het drie weken lang dweilen voor de Krabben.