Man (84) slaat bejaarde vrouw op hoofd in Bergen op Zoom, aangehouden wegens poging doodslag

VIDEO Metaalsec­tor samen door de staak­straat: ‘Het gaat altijd om méér dan alleen salaris’

4 juni BERGEN OP ZOOM - Werknemers van de metaalsector in West-Brabant en Zeeland gingen donderdag in staking. Op bijzondere manier: in een lange rij gingen de stakers door de ‘staakstraat’ bij zalencentrum De Raayberg in Bergen op Zoom.