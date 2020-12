Man (58) uit Hoogerheide licht hoogbejaarde vrouwen als ‘monteur’ op: aangehouden na tien aangiften

De recherche deed onderzoek naar aanleiding van tien aangiften die waren binnen gekomen. In al die zaken was de 58-jarige de verdachte. Hij zou onder andere toe hebben geslagen in Arnemuiden, Middelburg, Kloetinge, Fijnaart en Prinsenbeek.

Opsporing Verzocht schonk ook aandacht aan een van de zaken, een insluiping in Fijnaart. De man kon uiteindelijk in Goes worden aangehouden. Daarbij is ook zijn auto in beslag genomen. De man is ingesloten en blijft voorlopig vast zitten.