Man (43) aangehouden op verdenking van auto- en woninginbraak in Bergen op Zoom

Er kwam rond 03.00 een melding binnen over een inbraak in een woning in de Waalstraat. Een oplettende getuige die verdachte geluiden hoorde en kort daarna een verdacht persoon zag, alarmeerde de politie. Toen agenten een kijkje gingen nemen in de Waalstraat, zagen ze een man die voldeed aan het opgegeven signalement. De verdachte werd aangehouden en mee naar het politiebureau gebracht. Hij bleek inbrekerswerktuig op zak te hebben.

Agenten troffen niet veel later in de Amstelstraat nog een auto aan waarin was ingebroken. De auto-inbraak wordt meegenomen in het onderzoek, evenals een auto-inbraak die in de nacht van donderdag op vrijdag werd gepleegd op de Noordsingel. Hierbij werd een man gezien die voldoet aan het signalement van de nu aangehouden verdachte.