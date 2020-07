Man (42) bespuugt, beledigt en bedreigt agenten na ruzie in Bergen op Zoom

Met vertrek La Place heeft Bergen op Zoom wéér een leeg pand erbij: ‘Het was een aanwinst’

12:48 BERGEN OP ZOOM - Het winkelend publiek in Bergen op Zoom was het al opgevallen: terwijl alle horeca inmiddels weer open is, bleven de deuren van La Place aan de Sint Josephstraat dicht. En ze gaan niet meer open. Moederbedrijf Jumbo heeft door de coronacrisis besloten om een kwart van alle filialen te sluiten, bleek maandag.