Man (40) breekt in bij huis in Ossendrecht en steelt… een blikje bier

Theater­spek­ta­kel over bevrijding op De Water­schans

20 april BERGEN OP ZOOM - Het moet de allure krijgen van Exodus aan de Schelde. Maar grootser dan openluchtspel Shakespeare Verliefd. Met veel spektakel, zoals Bergen op Zoom van De Vierschaar gewend is. En dat alles op een toplocatie waar het werk nog in volle gang is: de Waterschans, het oudste vestingwerk van de stad.