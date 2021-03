Man (39) uit Bergen op Zoom aangehouden na bedreiging met mes

Miljoenen ogen richten zich op Bergse basketbal­ler Bas Leyte: ‘March Madness is ultieme beloning’

12:00 Zo’n tien miljoen Amerikanen schakelen zaterdag in om Bergenaar Bas Leyte aan het werk te zien. Het basketbaltalent komt met zijn universiteitsteam in actie tijdens March Madness, een van de grootste sportevenementen van de Verenigde Staten. ,,Maken we weinig kans? Dat kan ons niet schelen!”