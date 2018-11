Man (38) uit Halsteren vrijgesproken van verkrachting, wel straf voor bedreiging en mishandeling

De officier van justitie had een celstraf van vijf jaar geëist. Volgens de officier van justitie zou de verdachte in april van dit jaar naar de woning van de vrouw zijn gegaan en haar hebben verkracht, dit wordt door de man uit Halsteren ontkent. Volgens de rechtbank is er geen onomstotelijk bewijs dat de seks tegen haar zin was.

Er is wel voldoende bewijs dat de verdachte zijn ex-vriendin die nacht mishandelde door haar tegen het gezicht en lichaam te stompen, tegen haar benen te schoppen en een bierblikje in haar gezicht te gooien. Ook vindt de rechtbank bewezen dat de verdachte haar in maart met de dood bedreigde en op een ander moment met zware mishandeling. De rechtbank is zich ervan bewust dat de vrouw angst heeft voor de verdachte en legt daarom een tweejarig contactverbod op. Ook mag hij die periode niet in de gemeente komen waar zij woont. Iedere keer dat de verdachte deze maatregel overtreedt, gaat hij één maand in hechtenis.