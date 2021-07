Man (37) slaat collega (20) gebroken neus in Steenbergen

Verwarring bij ouders nu LPS toch met opvang in brede school blijft: ‘We kregen een schadever­goe­ding aangeboden’

6:00 BERGEN OP ZOOM - De onmacht, frustratie en verwarring bij ouders in de wijk Borgvliet is groot. Nu blijkt dat kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van basisschool Het Palet toch in de brede school blijven. Eerder besloot de Lowys Porquinstichting (LPS) de stekker uit de opvang te trekken. De vraag is nu, keren ouders nog terug.