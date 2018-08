Man (25) springt na achtervolging in water Bergen op Zoom, maar agenten zetten eilandje af

Vrachtver­keer rijdt zich vast in krappe bocht in Bergen op Zoom

13 augustus BERGEN OP ZOOM - Vrachtverkeer dat door de Pastoor Lancrietstraat in Bergen op Zoom rijdt, komt regelmatig voor problemen te staan. Als de vrachtwagens de Pastoor Lancrietstraat uitrijden, komen ze vaak vast te zitten als ze linksaf de Kettingstraat indraaien. ,,Het zijn meestal lange vrachtwagens die in de binnenstad goederen moeten afleveren zegt Jacques Snepvangers die in de Kettingstraat woont en de taferelen regelmatig aanschouwt.