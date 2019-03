Man (25) aangehouden voor betasten van twee jonge vrouwen in Bergen op Zoom

Innogy gaat praten met omwonenden Auvergne­pol­der Halsteren

11 maart HALSTEREN - Energiebedrijf Innogy gaat zeker nog in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden in de Halsterse Auvergnepolder. Dat zegt woordvoerder Jorrit de Jong. ,,We zitten nu weer helemaal in de beginfase van het project. Als dat is uitgewerkt, gaan we in gesprek.”