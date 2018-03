Man (23) uit Halsteren downloadt tienduizenden kinderpornoplaatjes en 4500 films: 1,5 jaar cel

BREDA – De 23-jarige R.D. uit Halsteren moet de gevangenis in vanwege het bezit van kinderporno. De rechtbank in Breda veroordeelde hem dinsdag tot anderhalf jaar. Een halfjaar daarvan is voorwaardelijk.

De man had een enorme hoop kinderporno gedownload, 40.983 plaatjes en 4.584 films. Nadat hij was opgepakt in 2014 ging hij, toen hij weer naar huis was gestuurd, gewoon verder met downloaden. Toen hij opnieuw werd opgepakt is hij wel aan zichzelf gaan werken met hulpverleners.

Chatpartner

Het feit dat de man met een chatpartner ook sprak over het daadwerkelijk maken van kinderporno, rekende de rechtbank de man zwaar aan. ,,Als er niemand bij is, is er geen bewijs’’, had D. gezegd tegen ene ‘Rick’ die voorstelde foto’s van een kind te maken, terwijl hij die verkrachtte.