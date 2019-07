Man (22) uit Bergen op Zoom bestelt pizza en betaalt met nepgeld

Woensdagavond rond 18.30 uur leverde een pizzabezorger twee pizza's af in de wijk Gageldonk in Bergen op Zoom. De verdachte rekende af met een briefje van tien euro en een briefje van twintig. Nadat de bezorger weer terug was in de pizzeria bleek dat het briefje van twintig nep was. De bezorger belde de politie, die het valse biljet controleerde. Op het biljet stond de tekst ‘This is not legal, it’s to be used for motion probs’.