Man (22) met twintig zakjes cocaïne betrapt in Hoogerheide

Bergse stadsgid­sen zetten alles op alles om verkoop monumenten te voorkomen: ‘Van economisch belang’

24 september BERGEN OP ZOOM - Nu Bergen op Zoom fors bezuinigt op cultuur, trekken de stadsgidsen van Stichting Bezichtiging Monumenten (SBM) alles uit de kast om de Markiezenstad aan te prijzen bij het grote publiek. Daar zijn ze na 25 jaar aardig in bedreven. ,,Het toerisme in stand houden is van groot economisch belang voor de stad.”