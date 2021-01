Man (22) met 11.000 euro contant geld in Bergen op Zoom aangehouden voor witwassen

De verdachte werd rond 19.00 uur door een motoragent aan de Halsterseweg aan de kant gezet omdat er een henneplucht uit zijn auto kwam. Hij gedroeg zich vreemd en gaf de agent sterk het vermoeden dat hij iets te verbergen had. Na een fouillering bleek dat inderdaad het geval: hij had een kleine gebruikershoeveelheid hennep in zijn onderbroek verstopt. Ook had hij een groot geldbedrag aan contanten bij zich. In het totaal zo'n 11.000 euro. De drugs en bankbiljetten zijn in beslag genomen.