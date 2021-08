Man (21) heeft 53 zakjes harddrugs in zijn onderbroek in Bergen op Zoom

Toch geen vleermui­zen in De Noordster en De Welle: Renovatie nog voor het nieuwe schooljaar klaar

5 augustus BERGEN OP ZOOM - Met de regenjas de klas in. Dat hoeft dit najaar niet meer. De renovatie van de Bergse basisscholen De Noordster en De Welle in de wijk Noordgeest is in volle gang. Voor het nieuwe schooljaar is de klus grotendeels geklaard. Het karwei werd een jaar uitgesteld vanwege de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Die bleken er niet te zitten.