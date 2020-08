Man (21) bedreigt en slaat slachtoffer: aangehouden na verkeersruzie in Bergen op Zoom

Bergse corona-haard houdt Steenber­gen en Woensd­recht alert: ‘Maar nog geen extra ingrepen nodig’

7:51 STEENBERGEN/WOENSDRECHT - De bezorgdheid over de corona-uitbraak in Bergen op Zoom leeft ook in de buurgemeenten Steenbergen en Woensdrecht, al zien die in de eigen cijfers nog geen aanleiding om zelf strenger op te treden.