Man (20) met duizenden euro's aan merkkleding in auto aangehouden in Bergen op Zoom

Het Warande­huis: kleinscha­li­ge woonzorglo­ca­tie voor dementeren­den

12:00 Het wijkcentrum is gesloopt en de bouwwerkzaamheden voor de kleinschalige woonzorglocatie zijn begonnen. Dagelijks Leven heeft in Bergen op Zoom al een andere locatie: Het Markiezaathuis, aan de Antwerpsestraatweg. Het Warandehuis komt midden in de samenleving te staan, middenin de wijk. Dat vindt de zorginstelling belangrijk. ,,De mensen die bij ons komen wonen, komen uit de maatschappij. Dat is vertrouwd voor ze”, zegt opstartmanager Mario Goertz.