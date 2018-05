Make love, not war in Gebouw-T

BERGEN OP ZOOM - Geen blowende jongeren. Ook naar lange haren en baarden is het zoeken. Wel oosters getinte kleding, zoals kaftans, kralenkettingen, bloemen en andere versiersels. Zelfs het bekende Volkswagen camperbusje ontbreekt niet. Make love, not war is het motto van de organisatoren, die de bezoekers bij binnenkomst met bloemen verrassen.

Bijzonder veel aandacht is besteed aan de inrichting. In de lounge genieten de bezoekers op kussens van een waterpijp. Wie daar niet van houdt, kan luisteren naar het optreden van de Bergse Nina Verharen. Op gitaar speelt ze covers en eigen nummers, die je mee terug in de tijd nemen. Terug naar de flowerpowertijd.

The Bootleg Doors

Erik en Melanie Jansen uit Dorst genieten van de muziek. "Als ik hier vanavond vertrek heb ik het idee dat ik The Doors live heb gezien", zegt Erik, die uitkijkt naar het optreden van The Bootleg Doors. Hij is voor de derde keer op het festival in Gebouw-T en heeft het optreden van The Beatles tributeband, vorig jaar, nog op zijn netvlies gegrift.

Het zijn zeker niet alleen coverbands die de avond vullen. Integendeel. De mannen van Duke John geven plankgas met krachtige rock. 'Rustig aan' staat niet in het woordenboek van de band die in 2011 voor het eerst in Gebouw-T stond. Snelheid wel. Het publiek krijgt gierende gitaren, overdonderende drums en brommende bastonen voorgeschoteld.

Vloeistofprojecties

Sfeer verhogend zijn de vloeistofprojecties op de muren. De kleurrijke beelden zorgen dat je ook zonder verdovende middelen in hogere sferen raakt. Peter van Wijngaarden van Wonderland Lichtshow is de man achter de projecties, die hun intrede deden tijdens de optredens van Pink Floyd. De zeventiger werkt ruim veertig jaar als lichtman. De laatste tien jaar met Bert Slaman.

Voor de heren is WoodTstock de laatste pagina van een lang hoofdstuk. Ze heven het stokje over aan Linda Willemszoon en Roos Eggenhuizen, die de bijzondere lichttechniek levend willen houden. De techniek werkt met lensjes en ecoline wat met projectors voor psychedelische beelden zorgt.

Het publiek

Het publiek is gemêleerd. Jong en oud genieten in de zaal en foyer van de muziek. Zoals de twintiger Nick Werné. Zijn moeder naast hem swingt op de muziek van toen. Wat hij als jonge gast met de sixties heeft? "Ik heb een ouwe ziel. Thuis heb ik alles in jaren zestig stijl. En van jongs af aan luister ik naar The Beatles, The Doors en Simon and Garfunkel.