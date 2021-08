Magneetvissen levert bijzondere vondsten op: van schroot tot schatten

Coronamaat­re­ge­len gooien alsnog roet in het eten van Bergse Food­stoet-festival: ‘Op naar volgend jaar’

17 augustus BERGEN OP ZOOM - Slecht nieuws voor wie van streetfood houdt. De Foodstoet, het Bergse foodtruckfestival in Stadspark Kijk in de Pot, gaat volgende maand alsnog niet door. Dat laat de organisatie op haar website weten. ,,We balen enorm dat het festival van 10 tot en met 12 september niet door kan gaan.”