Magische Alice in Wonderland op het podium van theater de Maagd

,,Als jullie de generale repetitie hadden gezien, zouden jullie het niet geloofd hebben”, grapte Van den Elshout na afloop van de show. Maar een slechte generale voorspelt een goede voorstelling, en zo was het in dit geval ook.

Vanaf de opkomst was het publiek twee uur lang in de ban van Alice. Alle leerlingen van Jac Danst vervulden een rol: de kleine ieniemienies, de breakdancers, de tapdansgroep, de kids, de volwassenen en de special heroes (met een verstandelijke beperking) en alle andere groepen.



Voor iedereen wat wils

De dansers brachten een sprookje, maar geen suikerzoete Alice. Met bijzondere kostuums (Alice in een zwart jurkje met blauwe strik) en gevarieerde muziek was het een dansvoorstelling die voor iedereen wat wils bood. Bijzondere rollen waren er voor Ward Warmoeskerken als hartenkoningin, Janneke Hagenaars als Alice en natuurlijk Jac van den Elshout zelf als de Mad Hatter.

Voor de show was Van den Elshout een aantal samenwerkingen aangegaan. Zo verzorgde de leerlingen van de Hotelschool de hapjes tijdens de pauze en begeleidden zij de kinderen achter de schermen. De kunstenaars Els van Egeraat, Petra Kwaadgras en Gerard Huisintveld creëerden het decor, dat met panelen de Maagd omtoverde tot een bos of paleis.



Ward Warmoeskerken ontwierp en maakte de bijzondere kostuums, Jose Schrijn zorgde voor alle pruiken en kapsels. Maar nog veel meer handjes zorgden dat de Alice in Wonderland een spectaculaire voorstelling werd: de vrijwilligers die de kostuums voor de dansers maakten, de grime, de mensen achter de schermen en natuurlijk alle dansers en dansertjes. Samen zetten zij een waar wonderland weg in de Maagd. Het applaus na afloop was dan ook dik verdiend.