Magere vangst bij drugscontroles in Bergen op Zoom

Bewoners Vijverberg-Zuid in Bergen op Zoom krijgen brief over sloop van hun woningen

18:48 BERGEN OP ZOOM - Bewoners van 133 huizen in het gebied Vijverberg-Zuid in Bergen op Zoom hebben maandag een brief ontvangen van woningcorporatie Stadlander over de voorgenomen sloop van hun woning. De meeste bewoners in deze buurt weten al enkele jaren dat de huizen vanwege grootscheepse herstructurering van Gageldonk-West tegen de vlakte gaan.