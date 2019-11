Made in Belgium in Gebouw-T: 'Belgen maken gewoon goede muziek’

Spruitjes in de pepernoten: zo kwam Sinter­klaas aan in Bergen op Zoom

16 november BERGEN OP ZOOM - 'Een twee, drie, vier vijf, schud met je hele lijf.' Zingend en springend proberen de presentatoren Zoekpiet en Roos de kinderen op de loswal in Theodorushaven in Bergen op Zoom warm te houden. Want als je in afwachting bent van Sint en zijn Stoomboot, duurt elke minuut lang. En er schijnt weliswaar een waterig zonnetje, maar koud is het ook.