Maatschappijleraar: 'verander de wil van macht hebben nu eens in lief hebben'

'Ik ben ziek, maar mijn familie zit er ook middenin'

17:43 Achter de vurige wens van de 29-jarige Sofie Kunstt schuilt een tragisch verhaal. Ze wil heel graag een weekend doorbrengen met haar familie en vrienden die haar bijstaan in deze moeilijke periode. Sofie kreeg in 2015 borstkanker en er zijn inmiddels uitzaaiingen. 'Ik ben ziek, maar mijn familie zit ook midden in deze ziekte. Zonder hen had ik dit niet gekund. Het geeft me rust dat ik ze dit weekend kan aanbieden.'