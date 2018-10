Maatregelen tegen verkeersproblemen Pomonalaan in de maak

Om wat voor maatregelen het precies gaat is nog niet bekend. ,,In overleg met bewoners is gesproken over kleinschalige aanpassingen", zegt Van der Graaf. ,,Andere bebording, beter belijning op de weg of het aanpassen van de middeneilanden waardoor de weg smaller wordt."

Trillingen

De buurt is de overlast van geluid en trillingen meer dan zat. Vrachtwagens denderen over de drempels en er wordt veel te hard gereden is de klacht. Trillingen zorgen zelfs voor scheuren in de huizen zeggen omwonenden. Er is vorig jaar een verbod voor vrachtwagens ingesteld maar gehandhaafd wordt er niet omdat er geen verkeersbesluit is genomen.