Maatregelen tegen vandalisme: snipperpad in Steenbergen afgesloten

STEENBERGEN - Het snipperpad achter het sportpark in Steenbergen is vanaf volgende week niet meer toegankelijk. De gemeente sluit de weg af met hekken in de strijd tegen het vandalisme en de brandstichtingen in de wijk Zuid .

Burgemeester Ruud van den Belt: ,,Dit is een van de maatregelen die wij treffen. We hebben dit samen met de politie besloten in overleg met de atletiek- en survivalvereniging.''

'Verdachte situaties melden'

De survivalvereniging was twee weken geleden het laatste doelwit van het vele vandalisme in de wijk. Twee verzamelgebouwtjes zijn in brand gestoken. De voetbalkantine op het sportpark was eerder deze zomer ook al slachtoffer van brandstichting.

Van den Belt roept iedereen in de wijk op om iedere enigszins verdachte situatie te melden. ,,Een onderbuikgevoel is echt al voldoende om te bellen met de politie. Ik vind het belangrijk dat de dader of daders zo snel mogelijk gepakt worden.''