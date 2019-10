Maatregelen tegen stickers die Bergen op Zoom ‘verloederen’

Of wethouder Patrick van der Velden het daarmee eens is, zegt hij niet. Maar in een reactie op die vragen zegt hij dat het mogelijk is om preventieve maatregelen in te voeren. Dat kan bijvoorbeeld een verbod op het verspreiden en plakken van stickers zijn. Maar dat is moeilijk handhaven. Dan moeten de mensen die de stickers opplakken op heterdaad betrapt worden. Dat vraagt om meer capaciteit voor handhaving dan er beschikbaar is.