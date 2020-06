Maatregelen bij De Heide moeten chaos voorkomen

BERGEN OP ZOOM - Een permanent stopverbod aan één kant van de Bemmelenberg, meer parkeergelegenheid voor auto’s in de nabije omgeving van De Heide, extra parkeerplekken voor fietsers en een grote afvalcontainer voor alle rotzooi van de toeristen. Het zijn maatregelen die de gemeente overweegt om de overlast bij natuurgebied De Heide in te dammen.

Met mooi weer is het een gekkenhuis bij De Heide. Het natuurgebied met strandje en waterplas aan de Bemmelenberg trekt bezoekers uit de hele regio. De enorme toeloop van mensen zorgde de afgelopen weken meerdere malen voor complete chaos, vooral met parkeren.

20200508 - BERGENOPZOOM - door grote drukte, stopverbod van kracht bij De Heide aan de Bemmelenberg in de weekenden.

De Kragge

Met een parkeerverbod in het weekend aan de Bemmelenberg probeerde de gemeente rust te creëren in het gebied. Dat mislukte, het parkeerverbod is in het zonovergoten pinksterweekeinde massaal genegeerd. Auto’s stonden aan beide kanten van de Bemmelenberg geparkeerd. De Heide was volgens omstanders voor hulpdiensten onbereikbaar. De gemeente oordeelde anders en deelde geen boetes uit. Daags na Pinksteren ging de Bemmelenberg, vanwege alweer ontoelaatbare drukte, alsnog op slot voor verkeer.

Bijkomend probleem is de enorme troep die de recreanten na een dagje Heide achterlaten. De vergelijking met vuilnisbelt De Kragge is op sociale media veelvuldig gemaakt.

Handhaven

Het college van burgemeester en wethouders wil maatregelen nemen om de situatie bij De Heide beheersbaar te krijgen. ,,De kans is reëel dat er een stopverbod komt aan een kant van de Bemmelenberg. Langs de bosrand mag je dan niet meer parkeren”, vertelt woordvoerder Erwin Stander. ,,Dat betekent dat we moeten gaan handhaven, maar ook dat elders extra parkeergelegenheid moet komen. Daar zijn we naar aan het zoeken.”

Voor fietsers wil de gemeente zogeheten fietsnietjes plaatsen. De enorme afvalberg is de gemeente ook een doorn in het oog. Een grote afvalcontainer zou uitkomst moeten bieden. ,,Die kunnen we iets langer laten staan, want vooral het ophalen van het afval is een probleem”, zegt Stander die aangeeft dat de gemeente blij is met de hulp van het personeel van De Berk en de vrijwilligers die daar regelmatig afval prikken.

Aantrekkingskracht