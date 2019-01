Maaltijdbezorger (22) beroofd van portemonnee in tunneltje Bergen op Zoom

Van ‘friet-snij-bakmachine’ tot blusrobot: knappe koppen Markiezaat laten zien wat ze in huis hebben

9:52 BERGEN OP ZOOM - Van aardappel tot bakje friet met saus in zes minuten. Of wat had je gedacht van een telefooncel waarin plantjes volautomatisch water krijgen. Slechts twee voorbeelden van de examenprojecten van de studenten op het Markiezaat College in Bergen op Zoom. “Het niveau is dit jaar ongekend hoog”, zegt Leo Stigter, docent werktuigbouwkunde.