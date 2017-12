'Maak twee ton extra vrij voor Calfven'

Jonge vrouw is opvolger BSD-icoon Louis van der Kallen

12:30 BERGEN OP ZOOM - BSD-voorman Louis van der Kallen heeft zijn zoektocht naar een opvolger volbracht. Hij is ervan overtuigd die te hebben gevonden in de 23-jarige Manuela van Gent. Op de kieslijst van de Bergse Sociaal Democraten heeft ze plek 2 gekregen. ,,Zij is mijn beoogd opvolger, maar dat hoeft niet direct", aldus Van der Kallen.