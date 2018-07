Maak kennis met Jan IV, markies van Bergen op Zoom en één van de rijksten in de Nederlanden

Geraint Thomas via Bergen op Zoom naar het geel in Parijs

13:03 BERGEN OP ZOOM - Of Geraint Thomas in 1999 een gele trui in een kindermaat heeft gekocht bij Hopmans Fietsgigant in Bergen op Zoom? Dat weet zijn clubgenoot Gareth Enticott niet meer. Maar de kersverse Tourwinnaar uit Wales schafte er destijds als ventje van 12 jaar wel een tas vol wielerkleding aan.