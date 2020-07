‘Maak de Bergse binnenstad compact’

Dorpsraad Halsteren: handen af van de Auvergne­pol­der

8:00 HALSTEREN - Handen af van de Auvergnepolder, nu en later. Dat is de eis waar de Dorpsraad Halsteren onverkort aan vasthoudt, ook nu een flink deel van de gemeenteraad wil praten over het toelaten van bedrijvigheid in de polder. In een brief aan de gemeenteraad wordt het principiële standpunt nog eens toegelicht.