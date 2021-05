Maai mei niet!

Het gekke is nu dat dit niet over het Midden-Oosten gaat of zo, maar gewoon over de berm en het grasveld om de hoek. Het leefgebied, woonhuis en voedselbron voor talrijke insecten, bijen en vlinders. Juist ook bermen en slootkanten vormen een belangrijk netwerk van trekroutes en leefgebieden. Je zou denken, dat kan niet meer stuk. Maar dat kan dus wel, en het gebéúrt ook.



Overal zie je ronkende maaiers, zuigers en klepelaars die de bloemenweelde veranderen in geelgroene biljartlakens waar geen bij meer blij van wordt. Nu denkt u natuurlijk net als ik, maar waarom dan toch? Het antwoord is even beschamend als frustrerend: omdat we het gewend zijn. Het staat gewoon gepland, we houden van strak en netjes en het geld is er voor gereserveerd. Tot zover het slechte nieuws.