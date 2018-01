Lunchen? Gewoon bij Sjuul in Bergen op Zoom

HAS Hogeschool komt niet met eigen schoolgebouw naar Bergen op Zoom

7:00 DEN BOSCH/BERGEN OP ZOOM - HAS Hogeschool Den Bosch opent géén eigen schoolgebouw in Bergen op Zoom. De hbo-instelling zal geleidelijk aan zeker 'fysiek zichtbaar' zijn in de stad, maar dat gebeurt niet in de vorm van een stenen nevenvestiging zoals in Venlo.