Ludieke huisjes in Huijbergen

Aanleg pompproef voor drinkwater­win­ning in Kruisland start in januari

KRUISLAND - Komt ons drinkwater straks ook uit Kruisland? In 2023 weten we het. Brabant Water start in januari met de aanleg van een proefpomp om te kijken of de locatie nabij de Gastelseweg de ideale plek is om drinkwater te winnen.

28 december