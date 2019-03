Ludieke en mooie wagen(tje)s in optocht Welberg

Video + foto's Zeerovers en politie strijden in Halsteren om de winst

19:51 HALSTEREN - Een spannende strijd in Halsteren. Tussen bouwclubs de Waterstraot, ‘t Vagevuur en de Leutige Bouwers. Die laatste gaan een dag eerder in Lepelstraat nog met de winst naar huis. In Halsteren moeten ze genoeg nemen met een tweede plaats. En gaat de winst naar de zeerovers van de Waterstraot.