Luciferpoppetjes slepen Sandra door bestralingen tijdens corona

'Telkens als ik in die koude, draaiende, metalen koepel lag, dacht ik aan de poppetjes en aan de wereld waar ik ze in zou zetten.” In maart kreeg Sandra Linssen (49) uit Halsteren te horen dat ze borstkanker had. ,,Ik was bijna niet naar de mammografie gegaan in verband met corona", weet ze nog. ,,Gelukkig was ik er op tijd bij."