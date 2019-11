Louis van der Kallen: ‘Geld binnen voor Ravelijn, slot er op’

Net rond verdachten verdwij­ning Belg Johan van der Heyden sluit zich

20:00 HOOGERHEIDE - De 30-jarige man die zondag in Hoogerheide is aangehouden in verband met de verdwijning van de Belg Johan van der Heyden (56) is Nicky S. (30). Hij is de huidige partner van medeverdachte Wanda van R. uit Zoersel (B.), de ex-prostituee die Van der Heyden op de avond van zijn vermissing had bezocht.