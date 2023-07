Lotje Store sluit: 'Maar we gaan eruit met een klapper'

indebuurt.nlHippe dameskleding, accessoires en originele kaartjes. Daarvoor kon je jarenlang terecht bij Lotje Store in de Kremerstraat in Bergen op Zoom. Maar per 1 augustus 2023 sluit de Bergse winkel van Charlotte Prop zijn deuren. “Jammer genoeg is niet meer rendabel om in deze tijd een fysieke winkel te hebben.”