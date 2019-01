Loting van de baan: vmbo's Zuidwest-Brabant hebben toch genoeg plek voor leerlingen

Hoewel loting nu van de baan is, sluit Van Loo het in de toekomst niet uit. ,,We voeren het pas echt in als méér leerlingen zich melden dan plek is op een school. We letten op het maximum aantal leerlingen dat een school kan opvangen. Het lastige is dat de instroom zich moeilijk laat voorspellen. Dan is het fijn dat je loting kunt toepassen als dat nodig is. Beleidsmatig ligt het plan klaar.”



Toch verwacht hij het de komende jaren niet. ,,De leerlingenkrimp in West-Brabant zet door en daalt komende jaren met zeker 200 kinderen. Dat vraagt onderling om een nog betere afstemming tussen de scholen en besturen. Momenteel werken we aan een samenwerkingsconvenant om dit de komende jaren te borgen, zodat kinderen dichtbij naar school kunnen en kwalitatief goed onderwijs aangeboden krijgen.”