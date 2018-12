Lot van 't Cromwiel in Steenbergen nog niet beslist

Positief

Toch zijn niet alle gebruikers negatief over ‘t Cromwiel. Zo vertelde Marianne Zaat gisteren dat ze positief is over de beheerder. ,,Ik ben heel veel in ‘t Cromwiel. Afgelopen maandag weer. Er waren biljarters en andere sporters. Praten, lachen, drinken. De sfeer die er hing, gaf mij een heel warm gevoel. Er was een gezellige drukte. Het was top.” Ook Rien de Vos is niet zo negatief over Hydra. Hij was tot voor kort voorzitter van het Sportplatform, dat overleg voert met verenigingen die in ‘t Cromwiel sporten. ,,Nu het contract opzeggen, brengt gevaren met zich mee: de beheerder gaat alleen het noodzakelijke doen volgend jaar.”