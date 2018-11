Los jij ook burenruzies op als vrijwillige bemiddelaar in Woensdrecht?

video Vrachtwa­gen rijdt achterop personenau­to, bestuurder gewond

16:59 POORTVLIET – Bij een botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto is vanmiddag een man gewond geraakt. De vrachtauto reed rond 14.45 uur op de Postweg tussen Tholen en Poortvliet tegen de achterkant van de auto aan doordat de vrachtwagenchauffeur te laat in de gaten had dat zijn voorganger was afgeremd.