'Lopen we er straks allemaal gelijkgetrokken bij?'

De onaangetaste mens vastleggen, nu het nog kan. Daar is ze deze weken in Breda mee bezig. (Un)customized heet het project. De link met haar installatie Beweeg Me ligt voor de hand. Ook met die foto's zoekt ze het kwetsbare in de mens. Het moment waarop iemand zijn ware zelf laat zien, ver voorbij het ideaalbeeld van social media en selfies. Of zoals ze het zelf zegt: ,,We zien onszelf steeds meer als een merk en zijn voortdurend bezig met wat anderen van ons vinden."



Daar is Van Peppen dus bezorgd over. Niet dat ze waardeoordelen uitspreekt. Wel is ze nieuwsgierig, naar waar ijdelheid ophoudt en obsessief bezig zijn met het eigen uiterlijk begint. ,,We zijn ons allemaal zo bewust van onszelf. Iedereen waant zich tegenwoordig voor de camera een model en neemt de daarbij behorende houdingen aan."