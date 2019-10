Loods waar grondstoffen voor drugs zijn gevonden, is van de gemeente Steenbergen

In de loods aan de Schansdijk stonden vaten met chemicaliën. ,,Die kunnen gebruikt worden voor de productie van synthetische drugs. Het zijn dus grondstoffen, geen afval. Om welke stoffen het gaat, kan ik niet vertellen. Dat is daderinformatie”, zegt politiewoordvoerder Mireille Aalders. Aalders geeft ook aan dat de loods verder ‘schoon’ was en dat er geen materiaal voor de productie van synthetische drugs aanwezig was. ,,Er had niks gelekt. De grond was helemaal schoon.”