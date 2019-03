Loods in Dinteloord halfjaar gesloten wegens drugsvondst

Bewoners Auvergne­pol­der voelen zich in de kou gezet door windmolen­ont­wik­ke­laar

6:00 HALSTEREN - De bewoners van de Auvergnepolder voelen zich in de kou gezet door Innogy Windpower, de ontwikkelaar van windmolens in hun leefomgeving. Woordvoerder Bert van ‘t Laar klaagde daar donderdagavond over in de Dorpsraad Halsteren. ,,Het overleg met omwonenden is miniem geweest.’'