Loodgieter volgens hoofdverdachte ‘speciekuipmoord’ gestorven aan GHB, advocaat wil weten of stoffen aantoonbaar zijn in resten

STEENBERGEN - De advocaat van de hoofdverdachte in de Steenbergse speciekuipmoord wil dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nog vandaag uitspraken doet over de aantoonbaarheid van GBL of GHB in een stoffelijk overschot. Zijn vraag is of zulke stoffen nog zijn vast te stellen in een lichaam dat zo ‘gefragmenteerd’ wordt aangetroffen als dat van het slachtoffer in deze zaak.