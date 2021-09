Lon van Zunderd overleden, Hoogerheide neemt afscheid van ‘Mister Meto’ en ‘Lonka’

Lon was zeven dagen in de week op het Meto-terrein te vinden voor allerhande klusjes, zoals het onderhoud van het terrein en de gebouwen en het ontvangen van gasten. Ook hielp hij wekelijks mee met de oudpapierinzameling, een belangrijke inkomstenbron voor de club.



Beroemd en berucht was hij door zijn columns in het Meto-clubblad waarin hij op humoristische wijze het wel en wee van de club besprak. Dat deed hij onder de naam ‘Lonka’, wat in Hoogerheide ook zijn bijnaam werd.



Iedereen zal Lon van Zunderd herinneren als een altijd opgewekte, enthousiaste en vrolijke man. Woensdagmiddag 29 september wordt in het crematorium Zoomstede in Bergen op Zoom om 15.30 uur afscheid genomen van ‘De Lonka’.