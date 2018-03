Lokale muziek en politiek wisselen elkaar af op verkiezingsfestival Steenbergen

STEENBERGEN - Echt van plan om te komen waren ze niet. Maar ja, de voetbal was afgelast, dus zochten ze een ander doel. Een biertje drinken in café De Joosse in Steenbergen opperde een van de voetbalmaten.

,,We wisten dat hier het verkiezingsfestival was. Nu we er zijn vinden we het echt wel leuk", zegt Tom Bierkens (20) die nog niet weet op welke partij hij gaat stemmen. ,,Een goed initiatief", vindt ook Gerrald Raaijmakers (20).

Volledig scherm De politieke partijen in Steenbergen met elkaar in debat. © Mariëtte den Engelse Niet dat ze veel interesse tonen voor het debat dat achterin in de zaal bezig is. Ze hebben zo hun eigen ideeën. Nick Broere (21) stelt voor om cafés voortaan om 02.00 uur te sluiten in plaats van 04.00 uur. ,,Nu ben ik altijd brak de volgende dag. Als de kroeg eerder dichtgaat beginnen we ook eerder. Dan heb ik nog wat aan de zondag." Hij krijgt weinig bijval van zijn vrienden. Zijn idee slaat net zo dood als het bier in de glazen.

Campagne

Het verkiezingsfestival is onderdeel van de campagne Heel Steenbergen Stemt. De gemeente hoopt zo op 21 maart meer kiezers naar de stembus te trekken dan de 42 procent opkomst van vier jaar geleden. Het festival zou op de Markt zijn, maar vanwege de snijdende kou is uitgeweken naar café De Joosse. Daar wordt het festival afgetrapt met het verkiezingslied Heel Steenbergen Stemt dat zelfs nationale bekendheid kreeg.

Gouden plaat

Volledig scherm Het verkiezingskoor van Steenbergen met hun lied Heel Steenbergen Stemt © Mariëtte den Engelse ,,Op YouTube hebben we al 20.000 kliks, dus ik denk dat die gouden plaat eraan komt", grapt burgemeester Ruud van den Belt. Hij noemt het festival 'uniek'. ,,We proberen de jongeren meer bij de politiek te betrekken. We verwachten heus niet dat ze na vandaag allemaal de politiek ingaan. Maar het is belangrijk dat ze zich realiseren dat ze een stem hebben op 21 maart en dat die stem telt."

Rockband

Ondertussen leeft rockband Zero Friction uit Steenbergen zich uit op het podium en gaan in de zaal voorzichtig wat voetjes van de vloer. Dweilband BenD'1 uit De Heen bracht de zaal eerder al in de stemming. En zo wisselen de lokale politiek en de lokale muziek, want alle bands komen uit de gemeente Steenbergen, elkaar deze middag af.

Volledig scherm Een zaal vol met aanhangers van politieke partijen. © Mariëtte den Engelse

De mini-debatten die gevoerd worden hebben allemaal betrekking op de jongeren. Er moeten meer starterswoningen komen en ook meer werkgelegenheid, anders trekt de jeugd weg.

De PvdA pleit bij monde van Nahir Baali voor een gemeentelijke database waar bedrijven stages aan kunnen bieden. Ook wil de partij een jongerenraad oprichten. De Volkspartij ziet vooral heil in bedrijvigheid langs de A4. ,,Dat is een toplocatie", steld Ed Hoboo. D66 is en blijft een onderwijspartij en wil dat middelbare school 't Ravelijn ook havo/vwo krijgt. De veiligheid van het uitgaan is volgens alle partijen sterk verbeterd door de mobiele camera's.

Zwevende kiezers

Het zijn geen verhitte debatten, de sfeer is gemoedelijk. Veel zwevende kiezers zijn er ook niet te bekennen. Het gros van de aanwezigen loopt met sjaaltjes of jassen van een bepaalde partijkleur. Ze clusteren in groepjes bij elkaar. Op het biljart liggen flyers van alle partijen.