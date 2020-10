Lockdown-drukte: nog snel even naar de kapper en de schoonheidssalon

Grote onrust onder ambtenaren over bezuinigin­gen, onderne­mings­raad luidt noodklok: 'Dit kan zo niet langer’

22 oktober BERGEN OP ZOOM - De ondernemingsraad van de gemeente Bergen op Zoom luidt de noodklok. De onrust onder ambtenaren is groot vanwege de enorme bezuinigingsoperatie. Medewerkers vrezen hun baan te verliezen, terwijl de werkdruk enorm is toegenomen, mede door het coronavirus. ,,Het kan zo niet langer”, stelt de ondernemingsraad in een brief die in handen is van deze krant.