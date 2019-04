Locatie nieuwe Bravis ziekenhuis wordt dinsdag bekend: wordt het Roosendaal of Bergen op Zoom?

Video Mooie lichteffec­ten en handschoe­nen bij Lichtstoet in Putte

14 april PUTTE - Mooie lichteffecten, winterjassen en handschoenen. Dat was zaterdagavond het decor van de Woensdrechtse Lichtstoet die door de Putse straten trok. De Lichtstoet wordt elk jaar in een andere Woensdrechtse kern verreden en dit jaar was het weer de beurt aan Putte.